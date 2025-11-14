Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı
14.11.2025 20:59
İHA
Aydın'da yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma İHA unsurları ve İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kuşadası Güzelçamlı Milli Parklar bölgesinden Yunanistan’a geçme hazırlığındaki göçmenler, geldikleri gezi teknesinden denize atlayıp kıyıya çıktıktan sonra yasaklı bölgede ilerlerken ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı.
Operasyonda düzensiz göçmenlerle birlikte şişme bot, kürekler, 5 adet can yeleği ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.