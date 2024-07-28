Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si terör örgütü üyesi 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si terör örgütü mensubu 3 şüpheli tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2'si terör örgütü üyesi 3 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, içerisinde 4 kişi bulunan otomobili sınıra yakın bölgede durdurdu.

Şüphelilerden birinin terör örgütü PKK, birinin FETÖ üyesi olduğu, bir şüphelinin de "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan kaydı bulunduğu belirlendi.

Araç sürücüsü S.Ç. de "insan kaçakçılığı" iddiasıyla diğer şüphelilerle gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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