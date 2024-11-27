Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı

'de güvenlik güçleri, dün düzenledikleri operasyonlarla Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri M.D., E.G. ve M.G.’yi, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede ise örgütü PKK şüphelisi K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.D., E.G., M.G. ve K.A., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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