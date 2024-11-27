Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 terör şüphelisi tutuklandı

Edirne'de güvenlik güçleri, dün düzenledikleri operasyonlarla Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri M.D., E.G. ve M.G.’yi, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede ise terör örgütü PKK şüphelisi K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.D., E.G., M.G. ve K.A., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.