Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi eski hakim ve savcı, tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakim ve savcı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak çalışmada, TEM Otoyolu yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada yasa dışı yollarla 'a çıkmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç edilen hakim E.G. ve savcı İ.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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