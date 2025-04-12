Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla 'a geçmeye çalışan /PDY şüphelileri E.Ş. ve U.D. yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ş. ve U.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

PKK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

’de güvenlik güçleri tarafından dün merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi G.G.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen G.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...