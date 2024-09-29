Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı Y.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

