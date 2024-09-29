Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısı tutuklandı

'de güvenlik güçleri tarafından iki gün önce 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü zanlısı Y.A.'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen Y.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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