Yunanistan’a kaçarken yakalandılar: 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan N.B. ve D.B. tutuklandı. FETÖ şüphelileri, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Yunanistan’a kaçarken yakalandılar: 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan /PDY şüphelileri N.B. ve D.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve D.B., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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