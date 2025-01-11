Yunanistan’a kaçarken yakalandılar: 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan N.B. ve D.B. tutuklandı. FETÖ şüphelileri, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri N.B. ve D.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve D.B., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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