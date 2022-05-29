Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileri A.G., Y.Y., B.D. ve R.D.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.G., Y.Y. ve B.D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı. Diğer şüpheli R.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Güvenlik güçleri 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri A.G., Y.Y., B.D. ve R.D.'yi yakalayarak gözaltına almıştı.