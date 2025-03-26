Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör zanlısı tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalanarak tutuklandı.
Edirne merkezdeki askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri S.B. ve S.T. ile terör örgütü PKK şüphelisi V.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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