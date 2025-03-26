imsakiye

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör zanlısı tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör zanlısı tutuklandı

Edirne merkezdeki askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan /PDY şüphelileri S.B. ve S.T. ile terör örgütü şüphelisi V.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...