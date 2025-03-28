Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY ve 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
Edirne merkezde 1’inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.S., G.K., G.S. ve A.S. ile terör örgütü PKK şüphelisi B.E. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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