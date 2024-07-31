Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari hükümlüler yakalandı

Edirne'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari, Yunanistan sınırında yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari hükümlüler yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, haklarında "tabanca ile kasten yaralama", "nitelikli yağma", "uyuşturucu madde ticareti sağlama", "kamu malına zarar verme" ve "tehdit" gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 7 firari, Yunanistan sınırında yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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