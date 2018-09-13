Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerlerince yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan E.A ve H.A'yı yakalandı.
Şüphelilerin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan 2 kişi ifadelerinin alınması için İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken hudut askerlerince yakalandı.
Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.