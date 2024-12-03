Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı

'de güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, örgütü üyesi olduğu belirlenen A.K'yı 'a geçmeye çalışırken yakaladı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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