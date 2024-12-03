Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.
Edirne'de güvenlik güçleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen A.K'yı Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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