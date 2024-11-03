Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ mensubu yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı yakalanan kişilerin FETÖ mensubu olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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