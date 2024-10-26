Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştılar, ekipler yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na yüzerek geçmek isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştılar, ekipler yakaladı

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. 

Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında 'ın Sisam Adası'na yüzerek yasadışı olarak geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler ile birlikte deniz malzemeleri de ele geçilirken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM’e teslim edildi.

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