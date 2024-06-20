Yunanistan’a yüzerek geçmeye çalıştılar, ekipler yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.



Başka bir olayda ise Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı.



Karaya çıkarılan 2 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.