Yunanistan’da bulunan ceset, Türk iş insanına ait olabilir

Aydın'ın Didim ilçesinden 13 Aralık'ta tekne ile denize açılan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'dan bir daha haber alınamadı. Tekne, Didim açıklarında otomatik pilotta kendi etrafında dolanırken bulundu, kayıp Cinkaya için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yunanistan makamlarınca 17 Aralık'ta Samos Adası kıyısında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi INTERPOL'e aktarıldı.

Bunun üzerine Yasin Cinkaya'nın fotoğrafının Samos'taki yetkililerle paylaşıldığı, ilk belirlemelere göre cesedin Cinkaya'ya ait olabileceği değerlendirildi.

KARDEŞİ SAMOS'A GİDECEK



İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği alınan Yasin Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya'nın pazartesi günü cesedin teşhisi için Kuşadası'ndan Samos'a gideceği öğrenildi.