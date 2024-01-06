Yunanistan’da bulunan ceset, Türk iş insanına ait olabilir

Aydın'ın Didim ilçesinden 13 Aralık'ta tekne ile denize açılan Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'dan bir daha haber alınamadı. Tekne, Didim açıklarında otomatik pilotta kendi etrafında dolanırken bulundu, kayıp Cinkaya için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Yunanistan makamlarınca 17 Aralık'ta Samos Adası kıyısında bir erkek cesedinin bulunduğu bilgisi INTERPOL'e aktarıldı.
Bunun üzerine Yasin Cinkaya'nın fotoğrafının Samos'taki yetkililerle paylaşıldığı, ilk belirlemelere göre cesedin Cinkaya'ya ait olabileceği değerlendirildi.
KARDEŞİ SAMOS'A GİDECEK
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği alınan Yasin Cinkaya'nın kardeşi Yavuz Cinkaya'nın pazartesi günü cesedin teşhisi için Kuşadası'ndan Samos'a gideceği öğrenildi.
13 ARALIK'TA DENİZE AÇILMIŞTI
Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'ya ait telefon, cüzdan gibi şahsi eşyaların bulunduğu tekneyi kıyıya çekmişti. Didim ilçesinden 13 Aralık'ta denize açıldığı ve son olarak yakınlarıyla aynı gün akşam saat 19.00 sıralarında telefonla görüştüğü belirtilen Cinkaya için arama çalışmaları başlatılmıştı.
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