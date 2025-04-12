Yunanistan'da soruşturma tamamlandı: Türkiye'ye küfreden askerlere ceza

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Astsubay Okulu'nun bir bölümünün 25 Mart'ta Atina'da gerçekleşen askeri geçit töreni sırasında attığı küfürlü slogan infiale yol açmıştı.



Sosyal medyada paylaşılan videolarda grubun, "Kıbrıs Yunan'dır” diye slogan atıldığı ve Türkiye'ye yönelik küfürlü ifadeler yer alıyordu.



Yunan basınında yer alan haberlere göre, geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.



Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

TÜRK DIŞİŞLERİ KAYNAKLARI: ATILAN SLOGANLAR KÜSTAHÇA



Resmi geçit törenindeki olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtmişti.



Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarınca atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti.



Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da atılan sloganları kabul edilemez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.