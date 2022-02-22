Yunanistan'daki feribot yangınında kayboldu: Aydınlı şoförün ailesi gelecek iyi haberi bekliyor

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken yangın çıktı.

Sabaha karşı başlayan yangına müdahale edildi ve kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibiyle 288 kişinin bulunduğu belirtildi.

Çok sayıda Türk şoför feribottan kurtarıldı ancak TIR sürücüsü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı. Çakır'ın Aydın'ın Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan babası Sedat Çakır, annesi Hülya Çakır, ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür ise endişeli olduklarını ancak iyi haber beklediklerini söyledi.

Davut Gür, 9 yıldır şoför olarak çalışan Mehmet Çakır'ın yurt dışına 1 yıldır taşımacılık yaptığını belirtti. Gür, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götüren Çakır'ın Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiğini oradan da feribotla İtalya'ya geçmeyi planladığını anlattı.

TIR sürücüsü Mehmet Çakır

"TÜM KÖY İYİ HABER BEKLİYOR"



Mehmet Çakır'ın telefonla konuştuğu arkadaşına feribota binmek üzere olduğunu söylediğini belirten Davut Gür, "Köyden çarşamba günü çıktı. Öncelikle şirketin Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki parkına gidip TIR'ın periyodik bakımlarını yaptırdı. TIR'a Urla ilçesinden taze balık yükleyerek yola çıktı. Feribota Yunanistan'dan bindi ve binmeden önce telefonda konuştuğu arkadaşını arayıp, 'İşlemleri yapıyorum. Feribota biniyorum sonra görüşürüz' dediğini öğrendik" diye konuştu.



Endişeli olduklarını söyleyen Gür, "Tüm köy uyumadan ondan gelecek iyi bir haberi bekliyor. Biz de son görüştüğü kişilerle konuşup izini bulmaya çalışıyoruz. Olumlu ya da olumsuz konuyla ilgili haberimiz olsun istiyoruz" dedi.

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YANAN FERİBOTTAKİ TÜRK ANLATTI