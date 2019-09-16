Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşecek Hentbol maçında Yunan tarafların Türk bayrağına tepki göstermesi üzerine bayrak krizi yaşandı.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'la Selanik'te 13 Eylül'de oynadığı maçta 32-25 yenildi. Paşa'nın Melekleri, dün yine Selanik'te oynanan maçta Yunanistan temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca elendi.



Karşılaşmalarda yaşanan bayrak krizi, sahadaki mücadelenin önüne geçti. İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı. Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi.



Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti. Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.

TARAFTAR KADIN SPORCULARA TÜKÜRÜP, SAHAYA YAĞ FIRLATTI

Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı. İki takım arasında 13 Eylül'de oynanan ilk maçın ardından dün oynanan rövanş maçında da salona Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi. Muratpaşa Belediyespor yöneticileri bunun üzerine ilgililere itirazlarını ileterek sahada yerini aldı. Polisin ilk maça göre daha yoğun önlem aldığı rövanş maçında, Paşa'nın Melekleri rakibiyle berabere kalarak, şampiyonadan elendi.

YILMAZ: ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK

Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz, yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"Maç öncesi yapılan toplantıda her iki takım ülke bayraklarını asmama kararı aldı. Salonda asılı Yunan bayrağı vardı. Salonda ya iki ülke bayrağı asılmalı ya da iki ülke bayrağı asılmayıp, sadece EHF bayrağı yer alması gerekir. Biz, 'Madem bayrak asılmayacak dendi niye asıldı' diye yetkililerle konuştuk. Türk bayrağımızın da asılması gerektiğini belirttik. Gözlemci ile görüştük. Önceden asıldığı için indirilmesinin taraftarı tahrik edeceği belirtildi. Gözlemci de yaşananları rapor tuttuğunu söyledi. İtirazlarımızdan dolayı maç 5 dakika geç başladı. Yönetmelik gereği sahaya çıkmama durumunda cezayla karşı karşıya kalmamak için maçı oynadık. Biz EHF ve başkanına dilekçe gönderip, gerekli yerlere şikayetimizi yaptık."

'TARAFTARDAN SPORCULARIMIZ OLUMSUZ ETKİLENDİ'

Karşılaşmada PAOK taraftarının tişörtlerini çıkarıp tezahürat ederek, kadın sporculara el hareketi, yumruk gösterdiğini anlatan Özcan Yılmaz, "Taraftar küfür etti. Kadın sporcularımız bundan olumsuz etkilendi. Kanat oyuncumuza tükürüldü. Gözlemciyi uyardık ama müdahale etmedi. Maç sonlarına doğru sahaya sıvı yağ atıldı. Oyuncularımız ciddi sakatlanabilirdi. 3-4 dakika sahanın temizliğiyle uğraşıldı. Derdimizi anlatamadık. Maçta taraftarın tribündeki ilk 3 sırayı güvenlik amacıyla boşaltmasını talep ettik. Maça verilen arada karşılaşmaya çıkmama kararı alacağımızı bildirince isteğimiz yerine getirildi ve maç tamamlandı. Fanatik taraftara sahip takımın salonunda yeteri kadar güvenlik tedbiri yoktu" diye konuştu.

'İSTEĞİMİZLE İKİNCİ MAÇTA POLİS TEDBİRİ ARTIRILDI'

İkinci maçta polis tedbirinin artırıldığına dikkati çeken Yılmaz, salona yakın 3 sıra tribüne taraftar alınmadığını söyledi. Polis eskortu eşliğinde salona gidip geldiklerini aktaran Özcan Yılmaz, "İkinci maçta isteğimiz üzerine güvenlik tedbirlerinin artırılmasıyla kızlarımız daha cesaretli oynadı. İlk maçta sporcularımız endişeden dolayı rahat oynayamadı. İkinci maçta sporcularımız kendilerini rahat hissettiği için iyi performans sergiledi. Muratpaşa Belediyespor olarak önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarında yer alma adına ciddi çalışmalarımız olacak. Türkiye'nin en genç takımıyız, milli takım sporcularının yüzde 40'ını oluşturan kulübüz" dedi.

AY YILDIZLI FORMAYLA SAHAYA ÇIKTILAR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘taraftarın tahrik olacağı’ gerekçesiyle Türk bayrağının karşılaşmanın oynandığı salona asılmadığını söyledi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının üzerinde ay yıldız olan blok kırmızı formayla sahaya çıktığını belirten Başkan Uysal, yaşananları şöyle anlattı:<br />

“Cuma günkü ilk maçta A.C. PAOK taraftarı, yaklaşık 300 holigan sahanın hemen bitişiğinde taciz, hakaret, tehdit dolu saldırılarını maç boyunca sürdürdü. Bunlara karşı herhangi bir güvenlik önlemi de yoktu.

Çocuklarımız ağır baskı ve tehdit altında maç oynadılar ve yedi sayı farkla yenildiler. Salonda yaşananlar üzerine EHF’ye, maçın gözlemcisine ve ayrıca karşılaşmanın oynandığı Veria polis müdürlüğüne durumu anlatan ve oyucularımıza yönelik saldırı ve tehdidin önlenmesi talebinde bulunan kapsamlı dilekçeler yazdık. Bunun sonucunda ikinci maçta PAOK taraftarları sahadan 4 metre kadar geriye uzaklaştırıldı ve araya güvenlik koridoru oluşturuldu."

Bu önlemler sonucunda rövanş karşılaşmasının çok daha dengeli geçtiğini belirten Başkan Uysal, “Maç berabere bitti ancak ilk maçtaki yedi sayıyı telafi edemedik. Üzgünüz. Dört yıldır devam eden programınız çerçevesinde, yaşları 19 - 23 bandında genç ve yerli bir takımımız var. Bu yıl zaten bizim için tecrübe yılıydı. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl çok daha iyi olacağız ve Türkiye’mizde amatör sporların yerli sporcularla en güzel şekilde yapılabildiğini ve uluslararası başarı elde edilebildiğini göstereceğiz. Hedefimiz bu" diye konuştu.

