Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenliğinin denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının görüntülendiği belirtildi.
Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 29 Ekim 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntülendi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2024
Düzensiz göçmenler bölgeye… pic.twitter.com/2psvhiyUUR
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