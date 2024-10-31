Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenliğinin denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenlerin kurtarıldı.

Yunanistan'ın denize bıraktığı bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İnsansız Hava Aracı (İHA) ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, 'a ait sahil güvenlik botunun, Sisam Adası'nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının görüntülendiği belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.​​​​​​​

Öne Çıkan Video

CHP'li başkan gözaltına alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...