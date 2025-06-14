Yunanistan’ın geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik botlar içinde Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan’ın geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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