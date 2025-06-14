Yunanistan’ın geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

