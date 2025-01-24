Yunanistan’ın ölüme ittiği 16’sı çocuk 51 göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarıldı ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

