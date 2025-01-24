Yunanistan’ın ölüme ittiği 16’sı çocuk 51 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Tük karasularına geri itilen can salları içindeki 16’sı çocuk 51 düzensiz göçmen ve bir göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dalaman ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.
Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 35 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarıldı ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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