Yunanistan'ın silahlanma faaliyetleri. MSB'den açıklama: TSK tüm tedbirleri almaktadır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB ) haftalık toplantısını 115. kuruluş yıldönümü nedeniyle İzmir Çiğli 'de gerçekleştirdi.

Yunanistan'ın silahlanma faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirten MSB kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK ) bu konudaki tüm tedbirleri aldığını bildirdi.

Açıklamada, "Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askerî girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkemiz; Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC’nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus; silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur." ifadelerine yer verildi.

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