Yunus balıkları Rizeli balıkçının yol arkadaşı oldu

Rize’de balık tutmak için denize açılan balıkçıya yunus balıkları eşlik etti. Balıkçının o anları kayıt altına alınınca ortaya sıcak görüntüler çıktı.

Yunus balıkları Rizeli balıkçının yol arkadaşı oldu

’nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü’nde balıkçılık yapan İsmail Akmermer, kayığını hazırlayarak Karadeniz’e açıldı. Teknesinin etrafına bir anda doluşan yunuslar, Akmermer’in dikkatini çekti.

Yunus balıkları Rizeli balıkçının yol arkadaşı oldu - 1

Keyifle tuttuğu balıkları yunuslarla bölüştüğünü dile getiren İsmail Akmermer “Bugün rızkımız için açıldık ama bir şey yoktu. Sargan tuttuk. Onlarında yarısını zaten aç kalmasınlar diye yunuslara yedirdik. Elde avuçta bir ufak kaldı, o da mazot paramız olacak. Biz bu işi sevdiğimiz için yaptığımızdan yarın da devam edeceğiz. Durmak yok” ifadelerini kullandı.

Yunus balıkları Rizeli balıkçının yol arkadaşı oldu - 2

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Grand Kartal Otel çalışanının anlattıkları pes dedirtti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...