Yunus balıkları Rizeli balıkçının yol arkadaşı oldu

Keyifle tuttuğu balıkları yunuslarla bölüştüğünü dile getiren İsmail Akmermer “Bugün rızkımız için açıldık ama bir şey yoktu. Sargan tuttuk. Onlarında yarısını zaten aç kalmasınlar diye yunuslara yedirdik. Elde avuçta bir ufak kaldı, o da mazot paramız olacak. Biz bu işi sevdiğimiz için yaptığımızdan yarın da devam edeceğiz. Durmak yok” ifadelerini kullandı.