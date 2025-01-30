Yunus balıkları Rizeli balıkçının yol arkadaşı oldu
Rize’de balık tutmak için denize açılan balıkçıya yunus balıkları eşlik etti. Balıkçının o anları kayıt altına alınınca ortaya sıcak görüntüler çıktı.
Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü’nde balıkçılık yapan İsmail Akmermer, kayığını hazırlayarak Karadeniz’e açıldı. Teknesinin etrafına bir anda doluşan yunuslar, Akmermer’in dikkatini çekti.
Keyifle tuttuğu balıkları yunuslarla bölüştüğünü dile getiren İsmail Akmermer “Bugün rızkımız için açıldık ama bir şey yoktu. Sargan tuttuk. Onlarında yarısını zaten aç kalmasınlar diye yunuslara yedirdik. Elde avuçta bir ufak kaldı, o da mazot paramız olacak. Biz bu işi sevdiğimiz için yaptığımızdan yarın da devam edeceğiz. Durmak yok” ifadelerini kullandı.
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