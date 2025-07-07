Yunus ekibi kaza yaptı, 2 polis yaralandı

Adıyaman'da Yunus ekibinin motosikleti devrildi, 2 polis memuru yaralandı.

Yunus ekibi kaza yaptı, 2 polis yaralandı

Altınşehir Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekibinin motosikleti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada memurları R.A. ile H.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memurları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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