Yunus polisinin acı ölümü: Bugün için plan yapmıştı, kazada can verdi

Antalya’da görev yapan polis memuru Cuma Şimşek, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Şimşek’ten geriye dün akşam saatlerinde sosyal medyada yaptığı paylaşım kaldı. Şimşek’in paylaşımına, “Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum.” diye not düştüğü görüldü.

Yunus polisinin acı ölümü: Bugün için plan yapmıştı, kazada can verdi

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’nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek, motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca-Antalya karayolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Yunus polisinin acı ölümü: Bugün için plan yapmıştı, kazada can verdi - 1 Polis memuru Cuma Şimşek

İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Cuma Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi.

Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı.

Yunus Timi’nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek’in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Yunus polisinin acı ölümü: Bugün için plan yapmıştı, kazada can verdi - 2 Cuma Şimşek'in son paylaşımı

POLİS MEMURU ŞİMŞEK’TEN GERİYE SON PAYLAŞIMI KALDI

Yaşamını yitiren Şimşek’ten geriye sosyal medya paylaşımı kaldı.

Cuma Şimşek’in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, “Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum.” notuyla paylaştığı görüldü.

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