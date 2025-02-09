Yunus polisinin acı ölümü: Bugün için plan yapmıştı, kazada can verdi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Cuma Şimşek’in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi.



Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı.

Yunus Timi’nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, yaşamını yitirdi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı.



Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek’in cenazesi ise morga kaldırıldı.