Yunuseli Havaalanı'nda uçağın pervanesi piste çarptı: İki yaralı
Bursa'da Yunuseli Havaalanı'nda çift kişilik uçağın pervanesinin iniş sırasında piste çarpması sonucu pilot ile yanındaki yolcu yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Havaalanı'nda saat 15.30 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçağın pervanesi, piste iniş sırasında zemine çarptı.
Sert iniş yapan uçak sürüklenirken, Pilot Erkan Hoş ile yanındaki yolcusu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Pilot ile yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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