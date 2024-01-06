'Yunus'lardan kaçamadılar: 56 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, suça ve suçluya geçit vermemek için kent merkezinde uygulama yaptı. Uygulamada polisin "dur" ihtarına uymayan bir araç, Battalgazi Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalanırken, araç sürücüsü B.S. (29) yaya olarak kaçtı.

Şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın aracında ve ve olayla ilgisi olan K.T.'nin (40) üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile 56 adet tabanca fişeği, 4 adet şarjör ve sökülmüş halde silah parçaları ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.