Yurdu soğuk hava etkisi altına aldı: 3 ilde eğitime kar engeli

Hava sıcaklığı 59 ilde 10 derecenin altına düştü.



Yoğun kar nedeniyle ulaşım aksarken selde mahsur kalanlar oldu.



Trabzon'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kent genelinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Ortahisar ilçesine bağlı Pazarkapı Mahallesi'nde park halindeki iki araç kısmen su altında kaldı.



Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince biriken suyun tahliye edilmesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yapıldı.

ADANA



Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde, bir okul servisi sağanakta oluşan su birikintisinden geçmeye çalışırken arızalandı.



Araç sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekipler, suda ilerleyip öğrencileri tek tek sırtlarına alarak su birikintisi olmayan alana taşıdı. Sürücü de itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.



DENİZLİ



Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sabah saatlerinde sağanağa, ardından da kara bıraktı.



Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentin bazı ilçelerinde kar etkisini gösterdi. Beyaza bürünen yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzeri karla kaplandı.



Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nden geçen Denizli-Antalya kara yolunda, kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Bölgede önlem alan polis, Antalya istikametine trafik akışını durdurdu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek kar yağışının azalmasını bekledi.

ANTALYA



Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.



Antalya'nın kuzeyinde yer alan Akseki ilçesinde yağışla birlikte 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı.



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır, otomobil ve kamyonetlerin karıştığı yaralamalı trafik kazaları meydana geldi. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.



Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolunda tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



YOZGAT'TA VE ISPARTA'DA OKULLAR TATİL



Yozgat ile Isparta'nın Şarki-karaağaç ilçesinde de yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi.



Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ya da ağır hastalığı olan personel idari izinli sayıldı...

