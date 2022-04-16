Yurdun dördüncü katından düşen üniversiteli hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Hür Sokak'taki öğrenci yurdunda sabah saatlerinde iddiaya göre, üniversite öğrencisi Kemal A. (21), kaldığı yurdun dördüncü katından düştü.

Kanlar içinde kalan öğrenciyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kemal A.’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Polis ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kemal A.’nın cansız bedeni, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Kemal A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.