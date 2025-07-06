Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu duyurdu.



Şehit askerlerin Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir ve Ahmet Kuşak olduğu açıklandı.

Bölgede kurtarma faaliyetlerinin tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam ettiğini belirten Bakanlık "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HABERİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ALDIM

Yürek yakan haber sonrası şehitler için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümetten ve siyasetçilerden başsağlığı mesajları yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük üzüntü yaratan haberin ardından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.



Türkiye’nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.



Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun."

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehid olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak için devam eden arama çalışmalarında, metan gazına maruz kalarak şehid olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar; tedavisi sürenlere acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yaptıkları arama-tarama çalışmasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavisi süren Mehmetçilerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu kahraman P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuştu. Şehidimizin aziz naaşını bulmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında askerlerimiz metan gazına maruz kaldı, 5 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Kahraman Ordumuzun ve milletimizin başı sağolsun.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Kahraman silah arkadaşlarımız 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 6 Temmuz 2025’te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 Kahraman Mehmetçiğimiz metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiklerimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş ancak maalesef 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit edilen kahramanımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını ararken Şehit olan kahraman evlatlarımıza Allah’tan rahmet, Aziz Milletimize ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Bölgede kurtarma faaliyetleri tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam etmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan beş kahramanımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Pençe-Kilit Harekâtı’nda 2022’de şehit düşen P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için sürdürülen arama faaliyetleri sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe yüreğimizi yakan bu elim olayda şehit düşen kahramanlarımızın kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şâd, makamları âli olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Pençe Kilit Harekat bölgesinden gelen haberle içimiz yandı. Başımız sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalan ve hastanede tedavi altındayken şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazdan etkilenen ve tedavileri devam eden kahraman Mehmetçiklerimize Rabbim’den acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında maruz kaldıkları metan gazı dolayısıyla hastaneye kaldırılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan beş kahraman mehmetçiğimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin başı sağolsun.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022’de düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmaya dönük bir mağaradaki arama çalışmasında metan gazına maruz kalan ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaşanan olaydan etkilenen Mehmetçiklerimize ise Rabb’imden acil şifalar temenni ediyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 Mehmetçiğimiz hastanemize sevk edilmiş; 5 Mehmetçiğimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştür. Şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık durumları iyi olan ve tedavileri hastanemizde devam eden Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri sırasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yürütülen arama faaliyetleri sırasında meydana gelen elim kazada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüreğimiz yandı. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi nedeniyle şehit düşen 5 Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Tedavisi devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, tedavi gören askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde, pkk'lı hainler tarafından şehit edilen Mehmetçiğimiz Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama çalışmaları sırasında, metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, gazdan etkilenen askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

Ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen beş kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta kederli aileleri olmak üzere, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Kuzey Irak'ta metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan beş Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, tedavi altındaki askerlerimize şifa diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları âli olsun. Milletimizin başı sağolsun.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak’ta 6 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. PKK terör örgütü silah bırakıyor ise askerlerimizi kim şehit ediyor?