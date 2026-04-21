Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı görevden uzaklaştırıldı
21.04.2026 13:43
Son Güncelleme: 21.04.2026 13:51
Ali Demirçalı yargılandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İçişleri Bakanlığı, Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.
Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevden uzaklaştırıldı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hakkında 'rüşvet vermek' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 Nisan 2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”
5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin tutuksuz 41 sanığın yargılandığı davada, aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu 33 sanık 5 yıl 3 ay 10 gün ila 7 yıl 13 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.
CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, bu davada 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası almıştı.