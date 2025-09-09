Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın inşaat ofisi kurşunlandı

"HİÇBİR ZORBALIK BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ"



Demirçalı olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir zorbalık ve tehdidin kendisini yolundan alıkoyamayacağını belirterek şu ifadelere yer verdi:



"Makam koltuğuma ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir."

ALİ DEMİRÇALI KİMDİR?

Aynı zamanda iş insanı olan Ali Demirçalı, 1965 yılında Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğdu. Demirçalı, 2011-2015 yılları arasında CHP'den Adana Milletvekili seçilerek TBMM'de görev yaptı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Yüreğir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ali Demirçalı yüzde 40,71 oy oranıyla Yüreğir Belediye Başkanı seçildi.