Yürekler ağza geldi: Motosiklet araca çarptı, yolcu havada 3 takla attı

Elazığ’da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki yolcu, metrelerce havaya uçarak üç takla atıp yere düştü.

’ın Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi'nde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

E.O.'nun kullandığı motosiklet, Ş.Ç. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada motosikletin arkasında bulunan yolcu M.O.Y., çarpışmanın ardından havaya uçarak üç takla atıp yere düştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 2'si ağır toplam 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

