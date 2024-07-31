Yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 TL olacak?

Yurt dışı çıkış harcı havaalanlarında bulunan otomat ve veznelerin yanı sıra gümrük saymanlıklarına, Maliye Bakanlığı'na ait harç bürolarına, anlaşmalı bankalara ve vergi dairelerine ödenebiliyor.



YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN 500 TL OLACAK?



Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan çıkış başına alınacak harç tutarı 500 liraya yükseltiliyor.



Buna göre harç, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.



Bu şekilde hesaplanan harç tutarının 10 liraya kadarki kesirleri dikkate alınmayacak. Bu kapsamda hesaplanan harcın uygulandığı yılın ocak ayının 10'uncu günü sonuna kadar yapılan yurt dışına çıkışlarda, bir önceki yılın sonu itibarıyla geçerli tutar üzerinden yapılmış harç ödemeleri için fark alınmayacak. Bu hüküm, düzenlemenin yayımını izleyen 10'uncu günde yürürlüğe girecek.



Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.



Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.





