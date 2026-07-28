Yurt dışına kaçan 65 firari Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı ’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Aranan şahıslardan 51’inin Gürcistan’da, 7’sinin Almanya’da, 2’sinin Belçika’da, 1’inin Avusturya’da, 1’inin Bosna Hersek’te, 1’inin Ukrayna’da, 1’inin Yunanistan ve 1’inin Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye ’ye geri getirildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."