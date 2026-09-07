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Yurt dışına kaçmaya çalışıyorlardı. 9 FETÖ'cü "Peter Pan"da yakalandı

07.09.2026 09:01

Yurt dışına kaçmaya çalışıyorlardı. 9 FETÖ'cü "Peter Pan"da yakalandı
Anadolu Ajansı

Arşiv fotoğraf

NTV - Haber Merkezi
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Yasa dışı yollarla Datça açıklarından yurtdışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi ve iki çocuk "Peter Pan" adlı bir teknede yakalandı.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi, 2 çocuk Rusya bayraklı “PETER PAN” adlı teknede yakalandı. İki çocuk yakınlarına teslim edilirken, haklarında soruşturma başlatılan 10 şüpheli gözaltına alındı.

 

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