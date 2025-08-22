Yurt dışında eğitime talep fazla: Avrupa ülkelerinde ücret 40 bin euroya kadar çıkıyor
Üniversite eğitimini yurt dışında almak isteyenlerin okul ve ülke araştırmaları sürüyor. Avrupa ülkelerinde ücretler 3 bin eurodan başlayıp 40 bin euroya kadar çıkıyor. Eğitimin ücretsiz olduğu Almanya ve burs imkanları fazla olan İtalya ise en çok tercih edilen ülkeler arasında yer aldı. Haber: Beyzanur Özer
Üniversiteyi yurt dışında okumayı tercih edenlerin araştırma süreci devam ediyor.
Almanya'da eğitimin ücretsiz olması, İtalya'da ise burs imkanları talebi artıran etkenler arasında yer alıyor.
Türkiye'deki kamu kurumlarında çalışabilmek için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından diploma denklik belgesi alınması gerekiyor. Özellikle tıp, hukuk, öğretmenlik ve mühendislik gibi bölümlerde denklik şartı aranıyor.
İTALYA'DA BURS İMKANI
Yurt dışı eğitim danışmanı Güler Taylan Akar, İtalya'da okula ödenmesini dile getirip öğrencinin belli koşulları karşılamasıyla hükümetin öğrenciye ekstra bir yaşam bursu verdiğini dile getirdi.
"Eğer burs alabilirlerse öğrenciler aylık 700 euro gibi bir rakamı çok rahat alabiliyor." diye konuşan Akar, devlet okuluna giremeyenlerin ise İtalya'da veya Almanya'da özel okullara gidebildiğine değindi.
Almanya ve İtalya'da rakamların 10-11 bin euro bandında olduğunu ifade eden Güler, "Letonya, Litvanya, Macaristan ve Çekya'da bunların hepsi rakam olarak 3-5 bin euro bandında." dedi.
