"Yurt dışında iş bulma" vaadiyle 5,7 milyon TL vurgun

"VİZE REDDİ DURUMUNDA PARA İADESİ GARANTİSİ VERDİLER"



Yaklaşık 3-4 aydır adamları aradığını dile getiren Erbaş, "Bunların yaptığı bizi önce Polonya'ya götürüp oradan da kiralık işçi olarak Hollanda'ya götüreceklerdi. Bir süre sonra da Hollanda da oturum alıp hayatımıza orada devam edebileceğimizi bize vadettiler." dedi.



Reklamlara güvendiklerini dile getiren Erbaş, Aslında daha önce bu şekilde gidenler de vardı, biz onlara inandık. Bu şirkette bize daha güvenilir geldi. Bütün paramızı bunlara verdik. Vize randevusu aldık. Bunların en büyük kampanyası 'Vize reddi durumunda paranızı iade ediyoruz' demişlerdi. Vizeden ret alınca ulaştık ve paramızın iadesini istedik. Paranın yurt dışından geleceğini ve 15 iş günü içerisinde bizde olacağını söylediler. Tabii 15 iş günü 20 iş gününe sonra 30-40 iş gününe çıktı. Epey bir zaman geçti ve bizde artık bunlara ulaşamamaya başladık." diye konuştu.



Mağdur Erbaş, umudunu kestiğini ve yargı sürecinde hakkını aradığını da dile getirdi.



"DOLANDIRICILARIN İZMİR'DE OFİSLERİ VARDI"



Dolandırıcıların 2 ortak olduğunu iddia eden Erbaş, "İlk olarak sosyal medya üzerinden iletişime geçtik. O kadar profesyonel bir dolandırıcılar ki İzmir'de de ofisleri vardı, ofiste de görüştük kendileriyle. Bildiğimiz kadarıyla iki ortak çalışıyorlardı. Birisi yurt dışında diğeri İzmir'de ofiste bekleyen bir arkadaş vardı. Burada olanla hala görüşüyoruz. Biz artık ona da inanmaya başladık çünkü henüz ortadan kaybolmadı ve o da mağdur durumda." diye konuştu.



"81 İLDEN MAĞDUR İNSANLAR VAR"



Kendisi gibi dolandırılan 50 kişi olduğunu söyleyen Erbaş, "200 bin euro gibi bir para kayboldu. Benim şahsi olarak 5 bin euro gibi bir param gitti." ifadelerini kullandı.



50 kişinin mağdur olduğunu dile getiren Erbaş, "Birebir görüştüğümüz 10-11 kişiyle birlikte hareket ederek yargı yoluyla hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Türkiye'nin çok farklı illerinden insanlar var. Şu an İstanbul'da benim bildiğim iki kişiyiz. İzmir'de, Afyon'da, Isparta'da, Malatya'da neredeyse 81 ilde mağdur insanlar var." dedi.



"DOLANDIRICILAR, 3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR"



Erbaş'ın avukatı Dilek Yüksel, ise konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını ve soruşturmanın tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.



Avukat Yüksel, "Türk Ceza Kanunu 158. Maddeye göre bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi halinde, nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmiş oluyor. Yasa bu durumda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin