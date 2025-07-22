Yurt dışında üniversite kazandılar, vize randevusu bulamadılar

Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alan birçok öğrencinin hayali vize sorununa takıldı.



Kimisi randevu talebinde bile bulunamıyor, kimisi ise ret cevabı alıyor.



Bazı öğrenciler vize randevusu alabilmek için saatlerini harcıyor. Almanya ve İtalya'daki üniversitelerden kabul alan öğrenciler ise vize engelini hala aşamadı.



GRİ PASAPORT ÖNERİSİ



Eğitim danışmanları vize sorunlarının çözümü olarak öğrencilere gri pasaport verilmesini öneriyor.

