İçişleri Bakanlığı , 22'si kırmızı bültenle, 22'si ulusal seviyede aranan toplam 44 kişinin Türkiye 'ye getirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, aranan kişilerden 26'sı Gürcistan, 4'ü Yunanistan, 2'si Bulgaristan, 4'ü Almanya, 4'ü Hollanda, diğer 4'ü ise ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'da yakalandı.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucunda yakalanan 44 kişinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

"EGM Interpol -Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.

Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz."