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Yurt dışından çalınan lüks otomobillere ait 76 motor yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerinde yurt dışından çalındığı belirlenen lüks otomobillere ait motorlar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 10:47

Yurt dışından çalınan lüks otomobillere ait 76 motor yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla farklı ülkelerde çalınan çok sayıda lüks otomobile ait motorların Adana'daki bir oto tamirhanesinde bulunduğunu belirledi.

Adana Gümrük Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Küçük Dikili Mahallesi'ndeki iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 1'i hasarlı, 3'ü numarası silinmiş 76 otomobil motoru buldu. İnceleme sonucu 72 motorun çalıntı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ile temasa geçti. Görüşmeler sonucu, motorların İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Cezayir, Fransa, Güney Kore, İsveç, İspanya, Japonya, Mısır, Rusya ve Slovenya'da çalınan otomobillere ait olduğu saptandı.

Bazı otomobil motorlarının da Türkiye içinden çalındığını belirleyen polis ekipleri, iş yerini ortak işlettiği iddia edilen E.K. (36) ve O.Ü'yü (38) gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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