Yurt dışından getirip sahtesini yapıyorlarmış: Bu kozmetik ürünlerine dikkat!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla ülkeye getirilen güneş kremi, saç spreyi ile çeşitli kozmetik ürünlerin Sultangazi ilçesindeki bir imalathaneye getirildiğini tespit eden ekipler, ürünlerin burada analizinin yapılarak sahtesinin üretildiğini ortaya çıkardı.

BİNLERCE GÜNEŞ KREMİ



Çalışmaları tamamlayan ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.



İmalathanede yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 575 bin güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik ürün ele geçirdi.