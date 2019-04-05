Kırklareli'de oylar yeniden sayılıyor. Kentte resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176 oy aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı, MHP'li Derya Bulut'a ise 16 bin 928 oy çıktı. MHP ve AK Parti'nin ilçe seçim kuruluna itirazı üzerine 170 sandıktaki oyların yeniden sayılmasına karar verildi. İl Seçim Kurulu, sayımın durdurulmasını kararlaştırmıştı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulu'nun kararının kaldırılarak sayımın devam etmesine karar verdi.



Karaman'da da seçim sonucuna itiraz var. MHP adayı Savaş Kalaycı, AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin'den 51 oy fazla aldı. AK Parti, tüm oyların tekrar sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.



Artvin'in Yusufeli ilçesinde de sonuca itiraz var. İlk sayımda Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci, AK Parti adayı Eyüp Aytekin'den 2 oy fazla aldı. AK Parti'nin İlçe Seçim Kurulu'na itirazı üzerine 7 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Bu kez AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oyla öne geçti.



CHP, İl Seçim Kurulu'na 5 oy pusulasının kayıp olduğu yönünde başvuru yaptı. İl Seçim Kurulu 2 oy için itirazı kabul etti, bir oy için daha aynı itiraz kabul edilirse ilçede seçim tekrarlanacak.



Adıyamanın Sincik ilçesinde itiraz, kazananı değiştirdi. İlk sayıma göre bağımsız aday Mehmet Buz seçimi bin 51 oyla kazandı. AK Parti, 10 oyluk fark üzerine İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazda, bağımsız adayın olduğu bölümün altındaki boşluğa mühür basılan pusulaların geçersiz sayılması istendi.



Başvuru kabul edildi, yeniden sayımda mührün olması gereken yerin dışına basıldığı gerekçesiyle 58 oy iptal edildi. Yeni sayıma göre sincik belediye başkanı 48 oy farkla AK Parti adayı Mehmet Korkut oldu.



AK Partili adayın önde olduğu Erzincan Refahiye'de MHP, sonuca itiraz etti. Refahiye ilçesinde MHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptali istemiyle İl Seçim Kurulu'na yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.



İlçede resmi olmayan sonuçlara göre AK Paritli Çakmak Paçacı, MHP adayı Çevdet Çınar 58 oy fazla aldı.

