Yurt genelinde ruhsatsız silah operasyonu: Bin 664 şüpheliye işlem yapıldı

Ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılığı yapanlara yönelik yurt genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.



MERCEK-27 adı verilen operasyonlarda, 274 silah ele geçirildi.



Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.



Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.