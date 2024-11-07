Yurt genelinde ruhsatsız silah operasyonu: Bin 664 şüpheliye işlem yapıldı
Türkiye genelinde son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-27 isimli operasyon yapıldı. Operasyonda 274 silah ele geçirilirken, bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılığı yapanlara yönelik yurt genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.
MERCEK-27 adı verilen operasyonlarda, 274 silah ele geçirildi.
Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
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