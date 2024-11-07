Yurt genelinde ruhsatsız silah operasyonu: Bin 664 şüpheliye işlem yapıldı

Türkiye genelinde son bir haftada ruhsatsız silah taşıyanlar ile silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-27 isimli operasyon yapıldı. Operasyonda 274 silah ele geçirilirken, bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yurt genelinde ruhsatsız silah operasyonu: Bin 664 şüpheliye işlem yapıldı

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Ruhsatsız taşıyanlar ile silah kaçakçılığı yapanlara yönelik yurt genelinde operasyonlar gerçekleştirildi.

MERCEK-27 adı verilen operasyonlarda, 274 silah ele geçirildi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda bin 664 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

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