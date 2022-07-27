Yurt genelinde sıcaklar artıyor: 10 il 40 dereceyi geçecek

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ege ve Akdeniz'deki sıcak hava dalgası iç ve doğu kesimlerde de etkili olacak. MGM'nin raporlarına göre 10 ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek.

Haberler - ntv.com.tr - National Geographic 27.07.2022 - 08:39

Yurt genelinde sıcaklar artıyor: 10 il 40 dereceyi geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz-2 Ağustos haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre sıcaklık genellikle mevsim normallerinde olacak. 

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerde etkili olacak.

METEOROLOJİDEN GÜNEYDOĞU İÇİN SICAK HAVA UYARISI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bugünden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Bu hafta 10 ilde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. 

Adıyaman
Perşembe - 41°C
Cuma - 42°C
Cumartesi - 40°C
Pazar - 41°C 

Aydın
Çarşamba - 40°C
Perşembe - 40°C
Cuma - 40°C
Cumartesi - 41°C

Batman
Çarşamba - 40°C
Perşembe - 42°C
Cuma - 43°C
Cumartesi - 41°C
Pazar - 42°C

Denizli
Çarşamba - 40°C
Perşembe - 42°C
Cuma - 42°C
Cumartesi - 42°C
Pazar - 41°C

Diyarbakır
Çarşamba - 40°C
Perşembe - 41°C
Cuma - 42°C
Cumartesi - 40°C
Pazar - 41°C

Gaziantep
Perşembe - 40°C
Cuma - 41°C

Kahramanmaraş
Çarşamba - 40°C
Perşembe - 40°C
Cuma - 41°C

Kilis
Perşembe - 40°C
Cuma - 41°C

Şanlıurfa
Çarşamba - 40°C
Perşembe - 42°C
Cuma - 43°C
Cumartesi - 41°C
Pazar - 42°C

Siirt
Perşembe - 40°C
Cuma - 41°C
Cumartesi - 40°C
Pazar - 40°C

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