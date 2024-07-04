Yurt lojmanında korku dolu anlar: Yangın kısa sürede büyüdü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, özel bir erkek öğrenci yurdunun çalışanlarının kaldığı lojmanda yangın çıktı. Dumanlardan bir kişi etkilendi. Yangının çıkış nedeni için ise inceleme başlatıldı.

Yurt lojmanında korku dolu anlar: Yangın kısa sürede büyüdü

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Subaşı Sokak’taki özel bir erkek öğrenci yurdunun çalışanlarının kaldığı lojmanda saat 15.00 sıralarında çıktı.

3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Yurt lojmanında korku dolu anlar: Yangın kısa sürede büyüdü - 1

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. nedeniyle binanın 3’üncü katında ve çatısı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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