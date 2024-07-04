Yurt lojmanında korku dolu anlar: Yangın kısa sürede büyüdü

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Subaşı Sokak’taki özel bir erkek öğrenci yurdunun çalışanlarının kaldığı lojmanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.



3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.