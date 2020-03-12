Yurt müdürünün kız öğrenciyi zorla odaya kitleyerek darp ettiği iddiasına soruşturma

Denizli'de bir üniversite öğrencisi kendisini darp eden yurt müdüründen şikayetçi oldu.

Pamukkale'de bulunan bir öğrenci yurdundan üniversite öğrencisi Edanur S. (19) iddiaya göre, gece rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede tedavi gördükten sonra yurda geri dönen Edanur, yurt müdürü H.B tarafından ifadeye çağırıldı.

İfade sırasında yurt müdürü genç kızdan hastanede olduğuna dair resmi belge talep etti. Edanur S. ise hastaneden çıkarken aldığı belgeleri kendisine gösterince, iddiaya göre H.B, kendisinden kaşeli ve imzalı bir belge getirmesini istedi.

Yurt müdürünün belge isteği üzerine tekrar hastane giden Edanur, hastane yönetiminin böyle bir belge veremeyeceklerini öğrenince yurt müdürüne durumu iletti. Ardından belge konusunda ikili tartışma yaşamaya başladı. Yurtta görevli güvenlik görevlisi ile genç kızın erkek arkadaşı D.K. de olaya dahil olunca tartışma kavgaya dönüştü.

Olayın ardından darp edildiğini söyleyip karakola giderek şikayetçi olan Edanur S, hakarete maruz kaldığını öne sürerek şunları söyledi:



“O gün yurttan izin alıp hastaneye gitmiştim. Hastaneye gittiğime dair belgeli kağıt vermeme rağmen inanmadılar. Belge istediler tekrardan. Yurda gittiğimde bağırdı, çağırdı, küfür etti. Sonra darp etti, kolumdan tutup içeriye kilitledi. Çıkmak istedim, üzerimize kilitledi kapıyı. Sonra polis geldi. Kolumdan sıktılar, içeriye kilitlediler, ittirdi. ‘Disiplin cezası başlatacağım, seni yurttan atacağım’ dedi. Sonra erkek arkadaşım ve benimle alakalı kötü sözler kullandı” diye konuştu.



DARP RAPORU DA ALDI

Müvekkili ile birlikte şikayetçi olmak için karakola gelen avukat Uğur Özkan ise müvekkilinin zorla kilitlendiği odada tutulduğunu öne sürdü. Özkan, “Yaşanan tüm bunlar kamera kayıtlarına yansımış durumda” dedi.



H.B. hakkında 4 ayrı suçlama ile şikayetçi olduklarını dile getiren Özkan açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Kadına şiddet olayları sürekli gündemde. Ülke bu süreçte iken, bir kadının başka bir hemcinsine bu şekil davranması bizi çok rahatsız etti. Toplum vicdanı sızlamıştır. Sürecin takipçisiyiz, gereken işlemleri yapacağız, şüphelinin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şüpheli hakkındaki şikayetlerimiz şunlar; hakaretleri var, hakaretleri olduğu için hakaret suçundan, yurttan atmakla tehdit ettiği için tehdit suçundan, içeriye kilitlediği için kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ayrıca kolundan tutup darp ettiği için kasten yaralama, müvekkilin erkek arkadaşına terlik fırlattığı için kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından şikayetçi olduk.”

Olayın ardından H.B. ile yurt güvenlik görevlisi de polis tarafından karakola getirildi. İfadeleri alınan şahıslar da diğer taraftan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.