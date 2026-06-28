Yurt odasında şüpheli ölüm
28.06.2026 07:25
Zonguldak'ta 20 yaşındaki tıp öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz, özel yurttaki odasında ölü bulundu.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki özel bir yurtta kalan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz'den haber alınamaması üzerine arkadaşları dün akşam saatlerinde odasına girdi.
Demirelöz'ün hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Yurda giden polis ve sağlık ekipleri Demirelöz'ün hayatını kaybettiği belirledi.
Genç kadının cenazesi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Demirelöz'ün ev tutup taşınacağı, dün eşyalarını toplamak için yurda gittiği öğrenildi.